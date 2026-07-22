Çin merkezli Mindtrix Technology’nin geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü destekli görme sistemi görme kabiliyetini sonradan kaybeden milyonlarca kişiye yeniden görme imkânı sunacak.

Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen Dünya Yapay Zekâ Konferansı’nda teknoloji firmaları en son teknolojiyle geliştirdikleri ürünleri sergilediler.

Fuarda en büyük ilgiyi, Çinli nöroteknoloji şirketi Mindtrix Technology tarafından görme engelli kişilere yönelik beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) destekli görme sistemiyle DaxRobotics tarafından geliştirilen robot at gördü. Görme sistemi, beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak çözümlemek için yapay zekâ teknolojisini kullanıyor.

Yeni nesil görme yeniden yapılandırma sistemi, görme kabiliyetini sonradan kaybeden milyonlarca kişiye yeniden görme imkânı sunacak. Şirket, gerekli tıbbi onayların alınmasının ardından sistemi 2030 veya 2031 yılında ticari olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

Görme engellilere umut olacak sistemin maliyeti ise yaklaşık 300 bin yuan (yaklaşık 2 milyon TL). Bu, ABD’deki benzer biyonik göz ve BCI çözümlerinin onda biri fiyatında. Şirket, bu teknolojiyi, işitme, dokunma hissi ve hatta hareket kontrolünün yeniden kazandırılması gibi alanlara genişletmeyi hedefliyor.

Görme engellilerin gözlerini açacaklar! Şanghay'da Dünya Yapay Zeka Konferansı

BİR TON YÜK TAŞIYABİLEN ROBOT AT

Ziyaretçilerin fuarda binerek test ettiği ve bir ton yük taşıyabilen robot at, dağ yolları ve engebeli araziler için tasarlandı. Araç, kamyonların ulaşamadığı noktalarda malzeme ve kurtarma ekipmanı taşıyacak.



ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ Robot işçiler için greve gidiyorlar

Haberle İlgili Daha Fazlası