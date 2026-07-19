ÖMER TEMÜR
Robot işçiler için greve gidiyorlar
Hyundai çalışanları, yapay zekâ ve insansı robotların işlerini tehdit ettiği gerekçesiyle greve hazırlanıyor. En az 40 bin işçinin katılması beklenen grevde, şirketin 2028'e kadar 25 bin insansı robotu üretim hatlarına yerleştirme planı tepkilerin odağında yer alıyor.
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Teknoloji az önce
Hyundai çalışanları, robot ve yapay zeka kullanımının işlerini tehlikeye atacağı endişesiyle grev kararı aldı.
- Hyundai, 2028'e kadar dünya genelindeki üretim tesislerine en az 25 bin adet insansı robot yerleştirmeyi planlıyor.
- Bu robotların özellikle üretim hatlarında kullanılması öngörülüyor.
- KMWU sendikası, bu robotikleşmenin iş güvencesini ortadan kaldıracağını savunuyor.
- Şirket yönetimi ise bu hamleyi "ağır işleri robotlara devretmek" olarak nitelendiriyor.
- Greve en az 40 bin işçinin katılması bekleniyor.
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Çalışma dünyasında işçilerin grev kararı olağan bir durumdur. Ancak bu defaki biraz farklı. Otomotiv devi Hyundai çalışanları, robot istihdamı ve yapay zekâ kullanımının işlerini elinden alacağı endişesiyle grev kararı aldı.
En az 40 bin işçinin greve katılması bekleniyor. Hyundai, özellikle üretim hatlarında kullanılmak üzere, 2028’e kadar dünya genelindeki üretim tesislerine en az 25 bin adet insansı robot yerleştirmeyi planlıyor.
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Şirket yönetimi bu hamleyi “Ağır işleri robotlara devretmek” olarak göstermeye çalışsa da KMWU sendikası, bunun doğrudan iş güvencesini ortadan kaldıracağını iddia ediyor.
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