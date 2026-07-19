Sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde etme modeli emekliler arasında da yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre kısa bir eğitimle başlayan emekliler, stok tutmadan yalnızca telefon ve sosyal medya hesaplarıyla aylık 15 bin TL'den başlayan ek gelir sağlayabiliyor.

Türkiye’de e-Ticaret’te 650 bine yakın şirket en yüksek payı almak için yarışırken, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube sosyal medya platformlarında tanıtımı yaparak gelir elde etme modeli her geçen gün yaygınlaşıyor.

Pandemi döneminde akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı, online sipariş vermeyi öğrenen emekliler ise bugün sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaparak aylık 15 bin TL’den başlayan gelir elde ediyor.

Sosyal medya emekliye ikinci maaş oldu

Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, Sosyal Medya İçerik Üreticisi Vergi Muafiyeti sayesinde emeklilerin de bu alana ilgi gösterdiğini belirterek “En düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğu ülkemizde emekliler, fiziksel olarak yapabilecekleri ek işler arıyor. Bu noktada e-Ticaret sitelerindeki ürünleri, zaten günde en az 2-3 saat vakit geçirdikleri sosyal medya platformlarında tanıtarak gelir elde etme imkânı onlar açısından önemli bir ekonomik fırsata dönüşüyor. Başlangıçta 2-3 aylık önemli bir eğitimle kazanç elde etmeye başlayabilen emeklilerimiz, Influencer olma konusunda gençlerle yarışıyor.

Sosyal medya emekliye ikinci maaş oldu

Mağazanolsun ile e-Ticaret’e başlayan ve işi öğrendikten sonra torununa yurt dışı eğitimi için ekonomik destek veren ya da birlikte yaşadığı çocuklarının otomobil hayaline maddi destek sağlayan çok sayıda emeklimiz var” dedi.

Sosyal medya emekliye ikinci maaş oldu

Stok yapmadan, ürün aramadan; yalnızca kameralı bir cep telefonu ve sosyal medya hesabıyla ürün tanıtımı yapmanın mümkün olduğunu kaydeden Çil “Sadece üreticiler ve şirketler değil, bireysel girişimciler de ister kendi ürünlerini ister onlara sunduğumuz 200 bini aşkın ürün arasından dilediklerini seçerek tanıtım yapıp gelir elde edebilir. Mağazanolsun, yeni nesil e-Ticaret’te 10’uncu yılını kutlarken bunun mümkün olduğunu; asgari ücretlilerin, öğrencilerin ve emeklilerin e-Ticaret’e başlamasını sağlayarak gösterdi” ifadelerini kullandı.



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