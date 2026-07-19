Sosyal medya emekliye ikinci maaş oldu
Sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde etme modeli emekliler arasında da yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre kısa bir eğitimle başlayan emekliler, stok tutmadan yalnızca telefon ve sosyal medya hesaplarıyla aylık 15 bin TL'den başlayan ek gelir sağlayabiliyor.
- Emekliler, akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı öğrenerek sosyal medya üzerinden ürün tanıtımıyla aylık 15 bin TL'den başlayan gelir elde ediyor.
- Sosyal Medya İçerik Üreticisi Vergi Muafiyeti, emeklilerin bu alana ilgisini artırıyor.
- Mağazanolsun CEO'su Yasemin Çil, emeklilerin e-ticaret sitelerindeki ürünleri sosyal medyada tanıtarak gelir elde etme imkanının önemli bir ekonomik fırsat olduğunu belirtiyor.
- Eğitim alan emekliler, influencer olma konusunda gençlerle yarışıyor ve bazıları torunlarına veya çocuklarına maddi destek sağlıyor.
- Stok yapmadan, sadece kameralı cep telefonu ve sosyal medya hesabı ile ürün tanıtımı yapılabiliyor.
- Bireysel girişimciler de kendi ürünlerini veya Mağazanolsun'un sunduğu 200 bini aşkın ürünü tanıtarak gelir elde edebiliyor.
Türkiye’de e-Ticaret’te 650 bine yakın şirket en yüksek payı almak için yarışırken, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube sosyal medya platformlarında tanıtımı yaparak gelir elde etme modeli her geçen gün yaygınlaşıyor.
Pandemi döneminde akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı, online sipariş vermeyi öğrenen emekliler ise bugün sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı yaparak aylık 15 bin TL’den başlayan gelir elde ediyor.
Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, Sosyal Medya İçerik Üreticisi Vergi Muafiyeti sayesinde emeklilerin de bu alana ilgi gösterdiğini belirterek “En düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğu ülkemizde emekliler, fiziksel olarak yapabilecekleri ek işler arıyor. Bu noktada e-Ticaret sitelerindeki ürünleri, zaten günde en az 2-3 saat vakit geçirdikleri sosyal medya platformlarında tanıtarak gelir elde etme imkânı onlar açısından önemli bir ekonomik fırsata dönüşüyor. Başlangıçta 2-3 aylık önemli bir eğitimle kazanç elde etmeye başlayabilen emeklilerimiz, Influencer olma konusunda gençlerle yarışıyor.
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Mağazanolsun ile e-Ticaret’e başlayan ve işi öğrendikten sonra torununa yurt dışı eğitimi için ekonomik destek veren ya da birlikte yaşadığı çocuklarının otomobil hayaline maddi destek sağlayan çok sayıda emeklimiz var” dedi.
Stok yapmadan, ürün aramadan; yalnızca kameralı bir cep telefonu ve sosyal medya hesabıyla ürün tanıtımı yapmanın mümkün olduğunu kaydeden Çil “Sadece üreticiler ve şirketler değil, bireysel girişimciler de ister kendi ürünlerini ister onlara sunduğumuz 200 bini aşkın ürün arasından dilediklerini seçerek tanıtım yapıp gelir elde edebilir. Mağazanolsun, yeni nesil e-Ticaret’te 10’uncu yılını kutlarken bunun mümkün olduğunu; asgari ücretlilerin, öğrencilerin ve emeklilerin e-Ticaret’e başlamasını sağlayarak gösterdi” ifadelerini kullandı.