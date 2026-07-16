Anadolu Ajansı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kediye tekme atan şüpheli yakalandı
Samsun'da kaldırımda yürüyen bir kediye tekme atan şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Özetle DinleSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kediye tekm...
Kaydet
3. Sayfa 12 dk önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kediye şiddet uygulayan bir kişi gözaltına alındı.
- Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.
- Motosikletten kaldırıma atlayan bir kediye, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın tekme attığı anlar sosyal medyada yayıldı.
- Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
- Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen D.G. (29) isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
0:00 0:00
1x
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kediye şiddet uygulanan anlar sosyal medyada yayıldı, ekipler harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletten kaldırıma atlayan kediye kaldırımda yürüyen bir vatandaşın tekme attığı anların sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde kimliği belirlenen D.G. (29), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Vietnam'da pes dedirten kedi operasyonu! 400'den fazla çalıntı hayvan kesilmekten son anda kurtarıldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR