Vietnam polisi, evcil hayvanları çalarak kedi eti ticareti yapan bir çeteyi çökertti. Operasyonda 400’den fazla kedi kurtarılırken, en az 40 kedi sahiplerine teslim edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde polis, evcil hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kesilmek üzere tutulan 400’den fazla canlı kedi kurtarılırken, dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Vietnamda akılalmaz kedi operasyonu! 400den fazla çalıntı hayvan kesilmekten son anda kurtarıldı

ÖLÜ KEDİLERİ BUZDA MUHAFAZA ETMİŞLER

Yerel basına yansıyan haberlere göre, çete üyeleri son üç yıldır Güney Vietnam genelinde kedileri çeşitli yöntemlerle kandırarak ve tuzak kurarak topluyordu. Operasyonda ayrıca buzda muhafaza edilen 80 ölü kedi ile başka bir tesiste bulunan 21 kediye de el konuldu. Vietnam’da köpek ve kedi eti tüketimi yasal olsa da, satıcıların hayvanların kökenini gösteren resmi belgelere sahip olması gerekiyor.

Vietnamda akılalmaz kedi operasyonu! 400den fazla çalıntı hayvan kesilmekten son anda kurtarıldı

ÇALINAN HAYVANLAR SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Hayvan hakları örgütü Humane World for Animals, polis operasyonunun ardından en az 40 çalıntı kedinin sahipleriyle yeniden buluşturulduğunu açıkladı. Örgüt, polis ekiplerinin müdahalesinin çok sayıda hayvanın hayatını kurtardığını vurguladı.

Vietnamda akılalmaz kedi operasyonu! 400den fazla çalıntı hayvan kesilmekten son anda kurtarıldı

Ancak kurtarılan kedilerden yaklaşık 100’ünün yaşadıkları stres ve travma nedeniyle daha sonra öldüğü bildirildi.

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