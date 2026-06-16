Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki uluslararası havalimanında gümrük ekipleri, film senaryolarını aratmayan bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Dubai’den gelen bir yolcu uçağının tuvaletindeki hoparlör kutusuna gizlenen 380 bin dolarlık yaklaşık 2,8 kilogram saf altın ele geçirildi.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’nda gümrük ekipleri, Dubai’den gelen yolcu uçağında dikkat çeken bir kaçakçılık operasyonuna imza attı.

17 MİLYON TL’LİK ALTIN BULUNDU

IndiGo Havayolları’nın Dubai-Ahmedabad seferini yapan 6E-1478 sayılı uçakta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 380 bin dolar (yaklaşık 17 milyon TL) olan kaçak altın bulundu.

Yetkililer, aldıkları istihbarat ve şüpheler üzerine uçakta detaylı inceleme başlattı. Uçak mühendislerinin de destek verdiği aramada, ön tuvalette bulunan duvara monte hoparlör kutusu söküldü. İnceleme sırasında, ses sisteminin arkasına gizlenmiş ve siyah plastik bantla sarılmış iki paket tespit edildi.

Uçak tuvaletinde 17 milyonluk altın bulundu! Ekipler bile şaşkına döndü

Paketlerin açılmasıyla, yabancı menşeli 24 adet 24 ayar altın külçesi bulundu. Toplam ağırlığı 2 kilo 799 gram olan külçelerin saflık derecesinin 999 olduğu belirlendi. Yetkililer, altının yerel piyasa değerinin 42,6 milyon rupinin üzerinde olduğunu açıkladı.

İlk değerlendirmelere göre kaçakçılar, altınları tuvaletin iç kısmındaki hoparlör bölmesine saklayarak daha sonra bir yolcu ya da yer hizmetleri çalışanı aracılığıyla teslim almayı planladı. Ancak plan başarılı olmadı.

Uçak tuvaletinde 17 milyonluk altın bulundu! Ekipler bile şaşkına döndü

Yerel basına göre, gümrük ekiplerinin sıkı kontrolleri nedeniyle altını teslim alması beklenen kişilerin geri adım attığı ve sevkiyatın sahipsiz bırakıldığı bildirildi. Sahibi belirlenemeyen altınlara, Hindistan Gümrük Kanunu kapsamında el konulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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