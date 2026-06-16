Fransa'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa First Lady'si Brigitte Macron arasındaki uzun tokalaşma dikkat çekti. Trump'ın, Brigitte Macron'un elini iki eliyle kavrayarak sohbet boyunca bırakmaması kameralara yansırken sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geldi. Zirve alanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılanan Trump'ın, First Lady ile gerçekleştirdiği uzun tokalaşma, törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

15-17 Haziran 2026 tarihlerinde Fransa'nın İsviçre sınırındaki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi, liderler arasındaki temasların yanı sıra dikkat çeken görüntülere de sahne oldu.

G7 Zirvesine damga vuran anlar! ABD Başkanının Macronun eşiyle tokalaşması gündem oldu

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Karşılama töreninde önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir süre tokalaşan Trump, ardından Brigitte Macron'a yöneldi. ABD Başkanı'nın, First Lady'nin elini iki eliyle kavrayarak uzun süre bırakmaması ve sohbetini bu şekilde sürdürmesi kameralara anbean yansıdı. Liderlerin samimi görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

G7 Zirvesine damga vuran anlar! ABD Başkanının Macronun eşiyle tokalaşması gündem oldu

ABD BAŞKANI, MACRON'U HEDEF TAHTASINA OTURTMUŞTU

Görüntülerin yayılmasıyla Trump ve Macron arasında daha önce yaşanan söz düellosu da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz nisan ayında Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak, "Eşinin çok kötü davrandığı Macron'u aradım ama o hâlâ yediği sağ kroşenin etkisindeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Macron ise bu sözleri "seviyeli bulmadığını" belirterek, yorumların cevap vermeye değmeyecek nitelikte olduğunu söylemişti. G7 Zirvesi'ndeki samimi görüntüler ise iki lider arasındaki geçmiş gerilimlerin ardından dikkat çeken bir kare olarak kayıtlara geçti.

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