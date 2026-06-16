G7 Zirvesi'ne damga vuran anlar! ABD Başkanının Macron'un eşiyle tokalaşması gündem oldu
Fransa'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa First Lady'si Brigitte Macron arasındaki uzun tokalaşma dikkat çekti. Trump'ın, Brigitte Macron'un elini iki eliyle kavrayarak sohbet boyunca bırakmaması kameralara yansırken sosyal medyada gündem oldu.
- Zirve, 15-17 Haziran 2026 tarihlerinde Fransa'nın İsviçre sınırındaki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.
- Karşılama töreninde Trump, Brigitte Macron'un elini iki eliyle kavrayarak uzun süre bırakmadı.
- Bu görüntüler, daha önce Trump'ın Macron'u hedef alan açıklamalarıyla karşılaştırıldı.
- Trump, nisan ayında yaptığı bir açıklamada Macron'un eşi hakkında olumsuz ifadeler kullanmıştı.
- Macron ise Trump'ın yorumlarını "seviyeli bulmadığını" belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geldi. Zirve alanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılanan Trump'ın, First Lady ile gerçekleştirdiği uzun tokalaşma, törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
15-17 Haziran 2026 tarihlerinde Fransa'nın İsviçre sınırındaki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi, liderler arasındaki temasların yanı sıra dikkat çeken görüntülere de sahne oldu.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Karşılama töreninde önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir süre tokalaşan Trump, ardından Brigitte Macron'a yöneldi. ABD Başkanı'nın, First Lady'nin elini iki eliyle kavrayarak uzun süre bırakmaması ve sohbetini bu şekilde sürdürmesi kameralara anbean yansıdı. Liderlerin samimi görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.
ABD BAŞKANI, MACRON'U HEDEF TAHTASINA OTURTMUŞTU
Görüntülerin yayılmasıyla Trump ve Macron arasında daha önce yaşanan söz düellosu da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz nisan ayında Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak, "Eşinin çok kötü davrandığı Macron'u aradım ama o hâlâ yediği sağ kroşenin etkisindeydi" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Macron ise bu sözleri "seviyeli bulmadığını" belirterek, yorumların cevap vermeye değmeyecek nitelikte olduğunu söylemişti. G7 Zirvesi'ndeki samimi görüntüler ise iki lider arasındaki geçmiş gerilimlerin ardından dikkat çeken bir kare olarak kayıtlara geçti.