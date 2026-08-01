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Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde, yaklaşık 2 aydır yapım çalışması süren ve ulaşımın tek şeritten sağlandığı Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K.G. isimli yayaya, D.D. idaresindeki 33 VNA 96 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yayanın yardımına ilk olarak olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının otomobille çarpışma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yetkililer, olay anının tüm açıklığıyla kaydedildiği kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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