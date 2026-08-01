Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı"nda konuştu. "Kapımız herkese açık" diyen Erdoğan; CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı"nda açıklamalarda bulundu.

3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Konuşmanın ardından CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı. Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru kıymetli gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu salondan, İstanbul'un 39 ilçesini 16 milyon İstanbullu kardeşimizin her birini yürekten selamlıyorum.

Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah... Tam bir adanmışlık içinde bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz.

"ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYONU GEÇTİ"

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz.

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Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. İstanbul Teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Maşallah, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Ama durmak yok, yola devam.

"BURADA HERKESE BİR YER VAR"

Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamdettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti bu ifademe dikkat edin... AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz.

"GİDENE UĞURAR, GELENİ BAĞRIMIZA BASARIZ"

Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer var. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar. Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

"AK PARTİ DEVRİMCİ BİR PARTİDİR"

Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönemini idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim. AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir.

Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. İlkelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.

"ONLARIN GÜNDEMİNDE FİGÜRANLAR VAR"

Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi var. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI EYLÜLDE BAŞLIYOR

Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık bir milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.

En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa raiş bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.

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ESNAF KREDİ LİMTİ 1.5 MİLYONA LİRAYA ÇIKARILDI

Bir diğer müjdemiz de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti toplumumuzda ciddi bir talep var. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Çözümsüzlükten yana değil çözümden yana olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin gazi meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.

"SÜRECİ İSTİSMAR ETMEK İSTEYENLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ümitvar tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. Kırk yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum."

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