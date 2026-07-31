En acı veda! Eren Kaşıkçı Tokat'ta toprağa verildi, gözyaşları sel oldu
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'in 2021 yılındaki şampiyonu Eren Kaşıkçı, evinde ölü olarak bulunmuştu. Haberi alan yakınları ve sevenleri şok ve üzüntüyü aynı anda yaşadı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni memleketi Tokat'a gönderilmişti. Ailesi bugün son görevini yaptı, cenaze töreninde gözyaşları dinmedi.
Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu.
37 yaşındaki ünlü ismin ölüm sebebinin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Şef Eren Kaşıkçı'nın son anları kahretti! İlaçlarına uzanmak istemiş ama...
Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde dün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kaşıkçı'nın cenazesi merkeze bağlı Musullu köyüne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaşıkçı'nın akrabaları ve yakınları katıldı.