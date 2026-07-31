Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Benjamin Mendy, şampiyonluk madalyasını açık artırmaya çıkardı. Futbolcunun madalyası 46 bin sterline alıcı buldu.

Bir dönem Marsilya, Monaco ve Manchester City gibi önemli kulüplerde forma giyen Fransız futbolcu Benjamin Mendy, 2018 Dünya Kupası zaferinden kalan madalyasıyla gündeme geldi.

Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Mendy, şampiyonluk madalyasını açık artırma yoluyla satışa sundu.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

46 BİN STERLİNE SATTI

RMC Sport'un haberine göre madalya, düzenlenen açık artırmada 46 bin sterlin karşılığında alıcı buldu. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 2 milyon 936 bin liraya denk geliyor.

Satışa çıkarılan madalyanın tabanında çatlak bulunduğu, kenarlarında ise hafif aşınmalar olduğu belirtildi. Madalyanın üzerinde ise Fransa'nın Dünya Kupası zaferine atıfta bulunan bir yazının yer aldığı aktarıldı.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

İKİ YIL SAHALARDAN UZAK KALDI

Kariyerinde ciddi bir dönüm noktası yaşayan Mendy, 2021'de cinsel saldırı ve cinsel saldırı girişimi suçlamaları nedeniyle futboldan uzak kaldı.

Ünlü futbolcu Dünya Kupası madalyasını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Yaklaşık iki yıl süren hukuki sürecin ardından Fransız futbolcu, Temmuz 2023'te hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Manchester City, Mendy'yi 2017 yazında Monaco'dan 57,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Polonya'nın Pogon Szczecin takımında sürdürüyor.

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