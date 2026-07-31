Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde gençlere seslendi. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını “üç beş kendini bilmeze” yem etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, gençleri ülkenin en büyük güç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali’nde halka hitap etti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

81 ildeki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. “Renklensin Yaz Okulumuz” temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları Finali’nde bir kez daha hep beraberiz.

Erdoğan: Türkiye’nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yedirmeyiz!

Yedi tepenin kardeş kardeş gülümsediği, Boğazı’nda mavi rüzgârların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul’umuzda; rengârenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

"TEKNOFEST KUŞAĞI YERİ GÖĞÜ İNLETİYOR"

Türkiye Yüzyılı’nın mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Erdoğan: Türkiye’nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yedirmeyiz!

Ali Sami Yen Stadyumu’nun bugün tıklım tıklım dolması ve böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfına yürekten şükranlarımı iletiyorum. Vesile olan Galatasaray Kulübü’nün değerli yöneticilerine, TÜGVA olarak hazırladıkları bu program dolayısıyla ben de şahsım ve Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri aynı renkte yetmiş bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.

Gazze’de, Batı Şeria’da ve Lübnan’da İsrail’in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye’deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.

"SİZİN COŞKUNUZU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ"

Öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı ne şiir ne söz ne de mısra anlatabilir. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam dahi resmedemez.

"GENÇLER İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI"

Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengârenk gül bahçesini, istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak bizlere tekrar tekrar göstermeyi nasip etsin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA’mız; yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor.

Taşıdığı potansiyelin farkında olan; şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine kadar gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız, sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi.

Altı hafta süren TÜGVA Yaz Okulları'nda yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz, birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerle yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi ise geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı ve faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum.

"GENÇLİK BU MİLLETİN ATARDAMARIDIR"

Bakın, şunun altını özellikle çizmek istiyorum: Gençlik bu milletin atardamarıdır. Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa millî bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur.

"TÜGVA’YI HEDEF ALMALARININ SEBEBİ BU"

Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih Mehmet Akif'in torunlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, GENÇLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZLER"

TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların, sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir; sizlerin değerlerine sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır.

"O GÜNLER GERİDE KALDI"

Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımızdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler, bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi işsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.

"21. YÜZYILA TÜRKİYE’NİN DAMGASINI VURACAK NESİLSİNİZ"

Kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye’nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız.

O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun, kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız.

Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegâne ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın.

"SİZLERE BAKTIKÇA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN HEYECANLANIYORUM"

Unutmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun, yolunuzu da, bahtınızı da, ufkunuzu da açık eylesin.

Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, “İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır.” diyen rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor:

“Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik, her türlü ahlaksızlığın anası; çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır.”

"TÜRKİYE’Yİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAKSINIZ"

Evet, buradaki tüm gençlik işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye’yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik, Türkiye’nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir.

"GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

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