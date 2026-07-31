"Yeni kokusu üzerinde Tesla" notuyla ikinci el satışa çıkarılan araç, Ticaret Bakanlığı'nın incelemesine takıldı. Sosyal medyadaki ihbar üzerine başlatılan denetimde, ilanın "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi ile ilan kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, satıcıya 325 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu.

İkinci el otomobil piyasasında tüketiciyi mağdur eden uygulamalara karşı denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbarın ardından başlattığı incelemede, "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi ile ilan kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen bir şahsa idari para cezası uyguladı.

SOSYAL MEDYADAKİ İHBAR İNCELEMEYİ BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından yaptığı açıklamada, bir vatandaşın başvurusunda yer alan iddiaların Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından değerlendirmeye alındığını ve gerekli inceleme ile denetimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeni kokusu üzerinde Tesla" ifadesiyle paylaşılan ikinci el araç ilanı, Ticaret Bakanlığı'nın denetimi sonrası idari para cezasıyla sonuçlandı.

İKİ AYRI İHLAL TESPİT EDİLDİ

Kaplan, inceleme sonucunda ilgili işletmenin, kampanyalı satış fiyatının üzerinde ikinci el araç satışı yaptığı ve "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesine aykırı şekilde araç pazarladığı tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle işletmeye idari para cezası uygulandığını aktaran Kaplan, ilandaki kilometre bilgisindeki çelişkinin de ayrıca değerlendirmeye alındığını ifade etti.

325 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ!

Bekir Kaplan, elektronik ilan platformlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, otomotiv piyasasında adil rekabet ortamının güçlendirilmesi ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Bakanlık, "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi ile ilan kısıtlamasının da 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Kaplan, söz konusu satıcıya 325 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu.

İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında “liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi” nedeniyle 325 bin Tl idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

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