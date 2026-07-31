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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir eve paket getiren kuryenin, teslimat sonrasında apartmandan çıkarken kapıyı açmak için denediği farklı yöntem pes dedirtti. Dışarı çıkmak için kapıya tekme atan ve bu esnada kapıya zarar veren kurye, hamlesinde başarılı olamayınca sonunda kapıyı eliyle açmak zorunda kaldı. Kuryenin saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç hareketleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

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