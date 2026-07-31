Karadeniz ve Marmara kıyılarında etkili olan olumsuz hava ile deniz şartları nedeniyle denize giriş yasakları genişletildi. Sakarya'da tüm sahiller, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki çok sayıda plaj ile Tekirdağ'da bazı ilçelerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Yetkililer, boğulma riskine karşı vatandaşlardan uyarılara ve kırmızı bayrak uygulamasına uymalarını istedi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz ve Marmara kıyılarında birçok noktada denize girmek geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, can güvenliği için vatandaşların uyarıları dikkate almasını istedi.

🟥SAKARYA - KARASU-KOCAALİ-KAYNARCA

Olumsuz koşullar nedeniyle Sakarya'nın 3 ilçesinde tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillere kırmızı bayrak çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve önceki gün de denize girmek yasaklanmıştı.

Kırmızı bayrak çekildi! Marmarade 3 kentte denize girmek yasaklandı

🟥KOCAELİ - KANDIRA

Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere bugün de yasak getirildi.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.

Bu sebeple Kaymakamlıkça, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek ve Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, yasağa uyulması, cankurtaran hizmeti verilen yasak kapsamı dışındaki plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Kırmızı bayrak çekildi! Marmarade 3 kentte denize girmek yasaklandı

🟥TEKİRDAĞ- SÜLEYMANPAŞA-ŞARKÖY-MARMARAEREĞLİSİ

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı ilçe ve mahallelerde denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

Valilik kararıyla Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri genelinde, Marmaraereğlisi'ne bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün ve yarın denize giriş yasaklandı. Saray ilçesinde ise yasak 3 gün boyunca uygulanacak. Valilik, boğulma riskine karşı vatandaşların alınan tedbirlere uymasını istedi.

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