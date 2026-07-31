İhlas Haber Ajansı • Aydın
Aranıyordu, tek kelepçeyle kaçtı! Bekçinin yaralandığı nefes kesen takip kamerada
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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli H.A., gözaltına alınacağı esnada tek bileğine takılı kelepçeyle kaçmaya başladı. Sokak aralarında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan nefes kesen kovalamaca sırasında şahsın peşine düşen bekçi R.Y., bir garaj girişinden düşerek hastanelik oldu. Ekiplerin kısa sürede bölgeyi abluka altına alması ve ısrarlı takibi sonucunda, izini kaybettirmeye çalışan şüpheli saklandığı bir inşaatta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
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