NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni hava savunma konseptinde Türkiye kilit rol üstlendi. Estonya'ya F-16 savaş uçakları konuşlandıran Ankara'ya teşekkür eden NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katkısının ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiğini açıkladı.

NATO, Doğu Avrupa’daki caydırıcılığını artırmak amacıyla kritik bir hava konuşlandırmasına imza atıyor. İttifak’ın doğu kanadındaki "Hava Polisliği" konseptini daha geniş kapsamlı olan "Hava Savunma" görevine dönüştürme kararı doğrultusunda Türkiye, İtalya ve İspanya bölgeye savaş uçağı ve askeri personel sevk ediyor.

Baltık ülkeleri ile Romanya’yı kapsayan stratejik adımda Türk Silahlı Kuvvetleri kilit bir rol üstleniyor.

5 Türk F-16'sı Avrupa için havalandı! NATO'dan övgü yağdı

ANKARA'DAN BALTIKLAR'A KRİTİK İNTİKAL

Almanya Ramstein'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, Hava Savunma görevi kapsamında Estonya’daki Amari Hava Üssü’ne yaklaşık 80 personel ve 5 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırıyor. En son 20 yıl önce Litvanya’daki Şiauliai Hava Üssü’nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri, bu adımla birlikte Estonya'da ilk kez nöbet üstlenmiş olacak. Türk jetleri, bölgede Mart ayından bu yana görevini sürdüren Portekiz Hava Kuvvetleri'nden sorumluluğu devralıyor.

5 Türk F-16'sı Avrupa için havalandı! NATO'dan övgü yağdı

BÖLGEDE KRİTİK NÖBET DEĞİŞİMİ

Doğu kanadına ulaşan Türk, İtalyan ve İspanyol hava unsurları, görev süreleri dolan Fransız, Portekiz ve Rumen birliklerinin yerini alarak nöbeti devralıyor. Değişiklikle birlikte ittifakın bölgedeki hava devriyesi yapısı yerini daha entegre bir savunma mekanizmasına bırakıyor.

ÇOK KATMANLI FÜZE VE HAVA SAVUNMASI

Konuşlandırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan NATO AIRCOM, geliştirilmiş yeni konseptin esnek ve çok katmanlı bir yaklaşım getirdiğine dikkat çekti. Açıklamada, yeni yapının İttifak’ın Entegre Hava ve Füze Savunmasını belirgin şekilde güçlendireceği, aynı zamanda doğu kanadındaki müttefik topraklarının korunmasına doğrudan katkı sunacağı kaydedildi.

NATO’DAN TÜRKİYE ÖVGÜ

Müttefik Hava Komutanlığı, Türkiye, İtalya ve İspanya’nın sunduğu bu katkının İttifak’ın caydırıcılığını pekiştirdiğini belirterek müttefiklerin gösterdiği kararlılık ve yetkinliği takdirle karşıladı. İspanyol Müfreze Komutanı Yarbay Alberto Calvo, kolektif savunmanın soyut bir ilke olmadığını, sahada varlık ve yüksek hazırlık gerektiren günlük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek sevkıyatın önemine dikkat çekti.

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