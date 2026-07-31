Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 50 bin vatandaşı ilgilendiren konut kriziyle ilgili İBB’ye rest çekti. İBB’nin 16 bin dairenin mühürlenmesi, aboneliklerinin kesilmesi ve yıkılması talimatını reddettiklerini belirten Bingöl, "Vatandaşın evlerini yıkmayacağız" dedi. Çözüm bekleyen imar planının İBB meclis gündeminden çıkarılmasına tepki gösteren Başkan, siyasetin değil hukuk ve vicdanın yanında durarak Tuzlalıların hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Tuzla’da 50 bin vatandaşı yakından ilgilendiren konut krizinde ipler gerildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 16 bin dairenin elektriğinin ve suyunun kesilmesini, binaların mühürlenerek yıkılmasını öngören talimatına Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’den tepki geldi.

"50 BİN KOMŞUMUZUN EVİ YIKILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede 50 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren konut kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşanan büyük fikir ayrılığını kamuoyuna duyurdu.

X hesabından paylaştığı konuşmasına "Benim için inanılmaz zor" diyerek başlayan Bingöl, 50 bin Tuzlalının evinin yıkılma riski altında olduğunu belirtti. Sorunun çözümü için iki yıldır büyük çaba harcadığını ancak İBB ile hiçbir mesafe kat edilemediğini ifade eden Bingöl, "Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Bizim cevabımız çok net. Hayır." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl

İBB’DEN "YIKIN VE ABONELİKLERİ İPTAL EDİN" TALİMATI

Sürecin detaylarını paylaşan Başkan Bingöl, hazırladıkları imar planının yürürlüğe girmesine sadece bir gün kala İBB’den şok bir teftiş raporu geldiğini açıkladı.

Bingöl’ün aktardığına göre İBB, yapı ruhsatlarının iptal edilmesini, mühürleme işlemlerinin başlatılmasını ve 16 bin dairenin elektriğinin, suyunun, doğalgaz aboneliklerinin kesilerek binaların yıkılması dahil yasal sürecin işletilmesini talep etti.

Tuzla

"EVLERİ YIKMAYACAĞIZ"

İBB’den gelen bu talimat üzerine Tuzla Belediye Meclisi’ni olağanüstü topladıklarını belirten Bingöl, mecliste İBB’nin talebini reddettiklerini vurguladı. Bingöl, "Büyükşehir’in bu kararına uymayacağımız, vatandaşın evlerini yıkmayacağımız şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdik." ifadelerini kullandı.

"PUSULAMIZ SİYASET DEĞİL, HUKUK VE VİCDAN"

Konunun 13 Temmuz Pazartesi günü İBB meclis gündemine alındığını ancak sebebi bilinmez bir şekilde tekrar çıkarıldığını söyleyen Başkan Bingöl, süreci halktan gizleyemeyeceğini belirtti.

Bingöl, "Hiçbir çocuğun, hiçbir annenin, hiçbir babanın 'evimize ne olacak' endişesiyle yaşamasını kabul edemem. Bu meselede pusulamız siyaset olmayacak. Pusulamız hukuk olacak, vicdan olacak." diyerek Tuzlalıların hakkını sonuna kadar savunacağını ilan etti.

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