ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası konferansta kullandığı yapay zeka destekli Afrika haritası büyük skandala yol açtı. Ülkelerin yanlış konumlandırıldığı görsel sosyal medyada viral olurken, Washington hatanın sorumluluğunu üstlendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen uluslararası AIDS 2026 Konferansı, ABD Dışişleri Bakanlığının imza attığı büyük bir diplomatik skandala sahne oldu. Bakanlığın yeni küresel sağlık anlaşmalarını tanıttığı resmi sunumda kullanılan Afrika haritasındaki hatalar, salondaki katılımcıların gözünden kaçmadı.

ÜLKELERİ YANLIŞ YERLERE YERLEŞTİRDİLER

Sunum sırasında sahnede dev ekrana yansıtılan haritada çok sayıda Afrika ülkesinin isimlerinin ve sınırlarının tamamen yanlış etiketlendiği fark edildi. Salondaki uzmanlar ve diplomatlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, haritanın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyaya sızdı.

ABD Dışişleri Bakanlığında yapay zeka fiyaskosu: Zirvede sunulan Afrika haritası kriz çıkardı!

Hatalarla dolu haritada, ABD askerlerinin bulunduğu Nijer, Sahra Çölü'nde denize kıyısı olmayan gerçek konumundan farklı şekilde gösterildi. Güneydoğu Afrika'daki Mozambik, Afrika Boynuzu'na taşınırken, Batı Afrika'da bulunan Fildişi Sahili ise kıtanın doğu tarafına yerleştirildi. Haritada çok sayıda ülkenin isim ve konum bilgilerinin de hatalı olduğu görüldü.

Haritanın görüntülerini ilk paylaşan isimlerden biri olan AIDS uzmanı Emily Bass, görselin kısa sürede profesyonel çevrelerde ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldığını aktardı.

Uzmanlar ise böylesine kritik bir uluslararası konferansta kullanılan haritanın kontrol edilmeden sunulmasının ciddi bir kurumsal zafiyet olduğunu belirterek, hazırlık ve onay sürecini eleştirdi. Katılımcılar, skandalın arka planında denetimsiz kullanılan yapay zeka araçlarının yattığını açıkladı.

Yapılan incelemelerin ardından OpenAI da konuyla ilgili inceleme başlattı.

DIŞİŞLERİ ALAY KONUSU OLDU

Fotoğrafların internette yayılmasıyla birlikte diplomatik gaf adeta bir sosyal medya fırtınasına dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerde ABD Dışişleri Bakanlığı, "küresel bir sağlık vizyonu çizerken kıtanın coğrafyasından bile habersiz olmakla" suçlandı ve alay konusu haline geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yaşanan karışıklığın sorumluluğunu üstlendi. Açıklamada, hatanın sunum öncesinde bir personelin slaytları son anda değiştirmesi nedeniyle meydana geldiği öne sürdüldü.

Söz konusu sunum ABD'nin PEPFAR (Başkanın AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı) programından sorumlu üst düzey sağlık yetkilisi Jeff Graham tarafından gerçekleştirildi.

Tepkilere rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı, konferanstaki temasların yapıcı geçtiğini ve Afrika ülkeleriyle AIDS'le mücadele alanındaki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

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