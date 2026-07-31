Sivas’ta 25 yıllık erkek kuaförü, 400 müşterisi için kişiye özel havlu ve tıraş ekipmanı kullanarak görenlerden takdir topluyor. 25 yıldır sürdürülen gelenek, hem hijyen hem de sağlık açısından müşterileri korumayı amaçlıyor.

Sivas merkezde hizmet veren erkek kuaföründe örneğine az rastlanan bir gelenek 25 yıldır sürdürülmeye devam ediyor. Yaklaşık 400 vatandaşa hizmet veren iş yerinde kullanılan havluların her müşteriye özel olması dikkat çekiyor.

25 yıllık berberde eşi benzeri görülmemiş uygulama: Her müşteri için ayrı paketleniyor, görenlerden takdir topluyor

Temizlenerek paketlenen havlular vatandaş berbere geldiğinde kullanıldıktan sonra tekrar temizlenerek muhafaza ediliyor. Aynı zamanda talep eden müşterilere özel tıraş ekipmanı da kullanılıyor. Sağlık ve hijyen konusunda vatandaşların korunmasını amaçlayan gelenek örnek teşkil ediyor.

25 yıllık berberde eşi benzeri görülmemiş uygulama: Her müşteri için ayrı paketleniyor, görenlerden takdir topluyor

"KUAFÖR DENDİĞİ ZAMAN TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNE ÇIKAR"

Temizlik ve hijyene dikkat ettiklerini söyleyen kuaför Ahmet Meşe, "Bu havlular bizim 25 yıldır kullandığımız havlular. Kişiye özel burada herkesin kendi havlusu mevcut. Özellikle berber dükkanı herkesin ortak kullanım alanı olduğu için bu şekilde bir planlama yaptık. Bunu uzun süredir yapıyoruz herkesin de ilgisini çekiyor. Hijyen bizim için önemli. Kuaför dendiği zaman temizlik ve hijyen öne çıkar. Yıkamasını biz de yapıyoruz müşterimiz kendisi de yapabiliyor. " dedi.

25 yıllık berberde eşi benzeri görülmemiş uygulama: Her müşteri için ayrı paketleniyor, görenlerden takdir topluyor

400 KİŞİNİN ÖZEL HAVLUSU, MAKİNESİ, MAKASI VE TARAĞI VAR

Havlunun yanı sıra, kişinin usturası, makinesi, makası, tarağı ve şampuanının da kişiye özel olduğunu belirten Meşe, "Özellikle covid sonrasında daha da yaygınlaşmaya başladı. Şu anda 400'e yakın kişiye özel havlumuz var. En başta biz hijyene önem veriyoruz. Saç ve tırnaktan mantar gibi bulaşıcı hastalıklar bulaşabiliyor. O yüzden bu şekilde kişiye özel havlu olması gerekiyor. müşterimiz buraya geldikleri zaman gönül rahatlığıyla havluları kullanabiliyoruz. Paketin üstünde de havlunun üstünde de isim yazıyor o yüzden karışma ihtimali bulunmuyor" şeklinde konuştu.

25 yıllık berberde eşi benzeri görülmemiş uygulama: Her müşteri için ayrı paketleniyor, görenlerden takdir topluyor

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