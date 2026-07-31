Bilecik'te okey oynarken boğazına portakal kaçan kişi, arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken kurtarılan vatandaş, oyuna kaldığı yerden devam etti.

Akıllara durgunluk veren olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı.

Bilecikte inanılmaz olay! Okey masasında ölümden döndü, sonra oyuna devam etti

ÖLÜMDEN SANİYELERLE DÖNDÜ

Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen şahsa Heimlich manevrası yaptı. Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü. Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti. O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bilecikte inanılmaz olay! Okey masasında ölümden döndü, sonra oyuna devam etti

ERTESİ GÜN YEMEK ISMARLADI

Öte yandan, Hüseyin Açık ertesi gün kendini kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.

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