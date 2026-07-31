Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, tahliye edilen Çatak Mahallesi'nde vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Yangında 5 ev, bazı ahırlar ve samanlıklar zarar görürken, yaklaşık 30 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki gün önce Bayır Mahallesi'nde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının etkili olduğu ve ekiplerce tahliye edilen mahallelerden Çatak'ta vatandaşların evlerine geri dönüşü başladı.

Çatak Mahalle Muhtarı Mustafa Keş, bölgede daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını belirterek, olayın büyük bir felakete yol açtığını söyledi. Yangında mahalledeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanların yandığını aktaran Keş, "Yaklaşık 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizin desteğiyle siyahlaşan yerlerimizi yemyeşil yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine dönmeye başladı. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız." dedi.

Tahliye edilen mahallede dönüş başladı! Seydikemer yangını sonrası hasar ortaya çıktı

Yangın anında çok kuvvetli rüzgar olduğunu ifade eden Keş, gerekli tedbirlerin alındığını ve tahliyelerin yapıldığını anlattı. Yangın anında ekiplerin mahallede olduğunu vurgulayan Keş, "Tüm ekiplere çok teşekkür ederim. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Tahliye edilen mahallede dönüş başladı! Seydikemer yangını sonrası hasar ortaya çıktı

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Keş (69) ise yangının büyük bir felaket olduğunu dile getirdi. Evinin yakınına kadar gelen yangının hanesine zarar vermediğini, evin etrafındaki zeytinliğinin yandığını belirten Keş, "Ekipler sürekli bölgede dolaştı. Yetkililer de şimdi bölgeye geldi. Hasar tespit çalışmaları başladı. Biz geldik ama çocuklar çok korktuğu için henüz onları getirmedik. Artık yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tahliye edilen mahallede dönüş başladı! Seydikemer yangını sonrası hasar ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan yangın geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti. Söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

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