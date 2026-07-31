Dünya Kupası'nın ticari haklarının özel yatırımcılara açılmasını öngören proje, FIFA'da yeni bir krize yol açtı. Başkan Gianni Infantino'nun başdanışmanı Carlos Cordeiro görevinden ayrılırken, üç kıta konfederasyonu da plana karşı çıktı.

FIFA’da "Dünya Kupası hisseleri" krizi dev bir istifayla patladı. Başkan Gianni Infantino’nun Dünya Kupası’nın ticari haklarını kapsayan "FIFA Forward Enterprise" projesi çerçevesinde hisse satışı planlaması, federasyonu savaş alanına çevirdi.

Infantino’nun başdanışmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Carlos Cordeiro, skandal projeyi protesto ederek görevinden istifa etti.

FIFA’yı karıştıran 4.2 milyar dolarlık skandal! Infantinonun sağ kolu istifa etti

İSYAN HALKASI BÜYÜYOR

UEFA ve CONCACAF'ın ardından Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) da Infantino'nun projesine karşı çıktı. Böylece üç büyük konfederasyonun ortak tavır almasıyla FIFA yönetimi, 211 üyeli genel kurulda ciddi bir muhalefet bloğuyla karşı karşıya kaldı.

Federasyon tarihinin en büyük kırılmasının hemen ardından istifasını duyuran Infantino'nun başdanışmanı Carlos Cordeiro ise yayınladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"FIFA başkanının kıdemli danışmanı, eski bir bankacı ve ömür boyu futbol hayranı olarak, FIFA’nın Dünya Kupası’ndaki hisselerini satmayı düşünürken sessiz kalamam. Açıkça belirtmek isterim: Bu teklifle hiçbir ilgim yok ve buna kesin bir şekilde karşı çıkıyorum. Bu, üye federasyonlar için kötü, futbol için kötü ve bu sporun uzun vadeli geleceği için kötü bir anlaşmadır. FIFA’nın milyarlarca dolarlık rezervi vardır ve hiçbir borcu yoktur. Bu bağlamda, futbolun en değerli varlığındaki kalıcı bir hisseyi satarak 4,2 milyar dolar elde etmek pek mantıklı değil. Bu, ikna edici bir gerekçe olmaksızın futbolun geleceğini ipotek altına almaktır."

FIFA’yı karıştıran 4.2 milyar dolarlık skandal! Infantino'nun sağ kolu istifa etti

Cordeiro, yönetişim ve denetim süreçlerindeki belirsizliklere dikkat çekerek açıklamasına şöyle devam etti:

"En endişe verici olan ise temel sorulara cevap bulunmamasıdır. Neden bu anlaşma? Neden şimdi? Hangi denetim mekanizmaları mevcut? Kimler bundan faydalanacak? Rekabetçi bir süreç izlendi mi? Yatırımcılar nihayetinde ne kazanacak ve bunun futbol için bedeli ne olacak? Dikkatli bir değerlendirme sonucunda görevime devam edemeyeceğime karar verdim. Umarım diğer yetkililer de seslerini yükseltirler, çünkü bu büyüklükteki kararlar futboldan çıkar sağlayacak kişilerin değil, futbolun çıkarları doğrultusunda alınmalıdır."

FIFA’yı karıştıran 4.2 milyar dolarlık skandal! Infantinonun sağ kolu istifa etti

FIFA CEPHESİ GERİ ADIM ATMADAN DİRENİYOR

Çığ gibi büyüyen tepkilere ve üç dev konfederasyonun dik duruşuna rağmen FIFA yönetimi geri adım atmamakta kararlı. Gece saatlerinde resmi kanallardan yapılan açıklamada "Kimse futbolu satmıyor" mesajı verilirken, istişare sürecinin medya manipülasyonları yüzünden aksadığı iddia edildi.

NELER OLDU?

UEFA'nın verdiği tepkilerin ardından diğer konfederasyonlar da açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü eleştirilerinin dozajını artıran UEFA, açıklamasında, "FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün" ifadelerine yer verdi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) doğrudan reddetmek yerine daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek üye federasyonu "istişare sürecine" katılmaya davet etti.

Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ise konunun ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, tarafları istişareye davet ederek tarafsız kalmayı tercih etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yayımlamadı.

Basında yer alan haberlere göre CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in, Infantino'nun girişimini destekleyen isimler arasında gösteriliyor.

Dünya genelinde İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Trendyol Süper Lig, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin de aralarında bulunduğu yönetim kurullarını bünyesinde barındıran Dünya Ligler Birliği (WLA), FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören planına ortak tavır aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginin üyesi olduğu "Avrupa Ligleri" yayımladığı açıklamada, FIFA'nın planını sert ifadelerle reddederek futbolun geleceğini ilgilendiren böylesine kritik bir kararın yeterli istişare yapılmadan alınamayacağını vurguladı.

FIFA, ABD MERKEZLİ YATIRIM BANKASI JP MORGAN'I REFERANS GÖSTERDİ

Üye federasyonların bir bölümünün destek, bir bölümünün ise şimdilik tarafsız kalmayı tercih etmesinin ardından FIFA, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ı referans gösteren bir açıklama yayımladı.

Projenin finansal ve ekonomik altyapısına dikkat çeken ve JP Morgan'la işbirliği içinde olduklarını belirten FIFA, bu kuruluş tarafından yapılan standart değerleme analizine göre FFE'nin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Karar verici konumda olmayan ve kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerini" uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediği belirtildi.

UEFA, BOYKOT KARARI ALDI

FFE projesine yönelik tepkisini dün daha da artıran UEFA, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

Kendisine üye 55 federasyonla "tek vücut" olduğunu vurgulayan UEFA, açıklamasında, "Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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