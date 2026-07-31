Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırısı sırasında Polonya hava sahasını ihlal edildi. Rus füzesinin Lublin yakınlarına düşmesi, Polonya'yı harekete geçirdi. Rusya’nın Varşova Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş sürerken bölgede gerilimi arttıracak bir olay yaşandı. Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti. Konu ile ilgili Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILDI, NOTA VERİLDİ

Açıklamada, Rus diplomata protesto notası verildiği ve egemen bir devlet ile vatandaşlarının güvenliğini hedef alan bu "dostane olmayan eylemin" kesin şekilde kınandığı ifade edildi.

RUSYA’DAN FAALİYETLERİ DURDURMASI İSTENDİ

Rusya makamlarından, Polonya vatandaşlarının yaşamını ve güvenliğini tehlikeye atan, ayrıca hava trafiğinde felakete yol açabilecek gerçek bir risk oluşturan faaliyetlere derhal son vermesinin talep edildiği kaydedildi.

“GERİLİMİ TIRMANDIRMA GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, Avrupa Birliği ve transatlantik ittifakın sınırlarında gerilimi tırmandırmaya yönelik her türlü girişimin tamamen kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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POLONYA SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Polonya makamlarının, müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde ülke sınırını korumak için gerekli tüm adımları attığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik hukuka aykırı saldırılarını derhal durdurması çağrısı da yinelendi.

30 Temmuz sabahı Ukrayna’ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında Kh-101 tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.

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