ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Trump, İran'ı çok sert vuracaklarını, Tahran'ın 'artık buna dayanamıyoruz' diyeceğini ifade etti.

İran ile ABD hattında ipler yeniden gerilirken, Washington saldırının dozunu gittikçe arttırıyor.

Başkan Donald Trump, Tahran'ı pes ettirecekleri bir saldırı hazırlığında olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump

'ÇOK SERT SALDIRI' TEHDİDİ

Trump, yaptığı açıklamada "İran'ı çok sert vuracağız, 'artık buna dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

Bu, Amerika'nın altın çağı. Devam eden bir savaşımız var. Ben buna askeri operasyon diyorum.

Biz sadece kazanmak istiyoruz. Süreç bizim açımızdan çok iyi gidiyor. Böyle bir durumda olunabilecek kadar yapıcı davranmaya çalışıyoruz. İranlılar, ağır kayıplar veriyor.

İran'ın hava savunma sistemleri çok iyiydi. Ama işe yaramadı.

Çoğu kişi şimdiye kadar pes ederdi. Ama İran pes etmedi. Bu yüzden bunu takdir ediyorum. İranlılar sert insanlar.

ABD Başkanı Donald Trump

GAZZE BARIŞ KURULU

Gazze anlaşmasından İsrail çok memnun. İsrail bu süreçte bize yardımcı oldu ve son derece iyi bir iş çıkardı. Kimse Hamas'ın silahsızlandırılmasının mümkün olacağını düşünmüyordu.

Bu, İran konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Dört ya da beş ay önce böyle bir anlaşma imkansız olurdu. Bu, Orta Doğu için büyük bir adım.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'nın gelişmiş silahlarımızı üretmesine izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Bu düzeyde bir teknolojiyi paylaşmak kolay değil.

Teknoloji verdiğiniz kişiler bir gün size karşı da dönebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız.

Hiç kimse taviz vermek istemiyor. Ancak bir anlaşmaya varılacaksa hem Putin hem de Zelenskiy taviz vermek zorunda kalacak.

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