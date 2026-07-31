İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akını Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen'i askıya alma ve hava-deniz sınırlarını kapatma kararı aldığı bildirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği sonrası İtalya'da çok tartışılacak bir hamle geldi.

İtalyan devlet haber ajansının aktardığına göre Roma yönetimi, göçmen akını nedeniyle İspanya ile Schengen uygulamasını askıya alarak hava ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

AVRUPA'DA SON DURUM

Ceuta'daki gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinden de peş peşe açıklamalar geldi. Hollanda, İspanya'nın Avrupa Birliği sınırlarını korumak için gerekli adımları atacağına güvendiklerini belirtirken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Madrid'e "hızla harekete geçme" çağrısı yaptı.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

Finlandiya ise İtalya'nın Schengen sınırının İspanya'ya kapatılması yönündeki talebine destek verdi. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, İspanya'nın yasa dışı girişleri önleme konusunda başarısız olduğunu savunarak, Schengen'in dış sınırlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) yetkilisi ise Avrupa kıtasına ya da başka bir AB üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılamayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı! İtalya, İspanya'ya Schengen'i askıya aldı

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası