Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un görev süresi dolarken, elçiliğin hazırladığı akaryakıt analizi videosu nedeniyle iki ülke arasında benzeri görülmemiş bir diplomatik kriz patlak verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın en temel uğurlama protokollerini reddederek elini sıkmadığı Alman Büyükelçi, Moskova'dan ayrılmadan hemen önce Kremlin yönetiminin adeta Stalin dönemine geri döndüğünü ileri sürdü.

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’un görev süresinin bitmesine günler kala, Rusya ile Almanya arasında ipler tamamen koptu. Alman Büyükelçiliği'nin Rusya'daki benzin kıtlığıyla ilgili yayımladığı video Kremlin'i ayağa kaldırdı.

İddialara göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, görev süresi dolan Alman Büyükelçi Alexander Graf Lambsdorff’a yönelik en temel diplomatik jestleri ve uğurlama protokollerini yerine getirmeyi açıkça reddetti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Lambsdorff, görev süresinin bitimine günler kala Rusya içerisindeki endişe verici sosyo-ekonomik gelişmeleri ve rejimin kırılganlıklarını açıkça ifşa etti.

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KRİZİN MERKEZİNDE "BENZİN" VİDEOSU VAR

İki ülke arasındaki gerilimi zirveye tırmandıran temel unsur, Alman Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve Rusya'da derinleşen akaryakıt krizini masaya yatıran bir video analiz oldu. Rusya’nın stratejik kaynaklar üzerindeki kontrolünü ve iç piyasadaki tedarik sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna açık bir dille aktaran video, Kremlin tarafından "iç işlerine müdahale ve karalama kampanyası" olarak görüldü.

"EN GERGİN DÖNEMDE BİLE TOKALAŞILIR, ZAHAROVA BUNU YAPMADI"

Der Spiegel dergisine konuşan Büyükelçi Lambsdorff, "Siyasi ilişkileri gergin olan ülkelerin diplomatları bile genellikle birbirlerini el sıkışarak selamlar, ancak Bayan Zaharova bunu yapmayı reddetti." açıklamasında bulundu.

"RUSYA STALİN DÖNEMİNE GERİ DÖNÜYOR"

Moskova’dan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldığını gizlemeyen Lambsdorff, görev süresi içinde Ukrayna savaşının bitmesini ya da en azından barış görüşmelerinin başlamasını umduğunu aktardı.

Bunun yerine Rusya’da baskıların daha da arttığını vurgulayan Alman Büyükelçi, ülkenin adeta yeniden "Stalin dönemine" doğru ilerlediğini söyledi. Lambsdorff, Rus halkının da giderek daha fazla Kremlin’in kendileri için kurduğu yapay bir gerçeklik içinde yaşamaya başladığı uyarısında bulundu.

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