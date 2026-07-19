Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için beklenen haftaya giriliyor. Haziran ayında yapılan üniversite sınavının sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde duyurulacak. Puanların ve sıralamaların ilan edilmesi ardından tercih süreci başlatılacak. Peki, YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü online olarak ilan edilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak görüntüleyebilecek.

SONUÇLAR ARDINDAN TERCİH TELAŞI BAŞLAYACAK

Sonuçlarla birlikte yayımlanacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nda üniversitelerin kontenjanları, geçen yıl oluşan taban ve tavan puanlar, tercih takvimi, özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alacak.

YKS sonuç haftasına giriliyor! 2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2026 YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterlidir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterlidir. Ancak bazı lisans programları için ise en düşük başarı sırası koşulunun sağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi 2026YKS Kılavuzunda yer almaktadır.

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