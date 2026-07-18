Tesla, otomobillerinin ardından şimdi de çocuklara yönelik yeni bir ürünle gündemde. Şirket, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar için tasarladığı Balance Bike for Kids adlı pedalsız denge bisikletini tanıttı. Magnezyum gövdesiyle dikkat çeken ürün, 225 dolarlık (Yaklaşık 10.600 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Tesla, otomobil ve enerji ürünlerinin yanına çocuklara özel bir araç ekledi. Şirketin yeni ürünü bu kez elektrikli bir araç değil, çocukların bisiklet sürmeyi öğrenmesini kolaylaştıran pedalsız bir denge bisikleti oldu. "Balance Bike for Kids" adı verilen model, ilk etapta ABD'de Tesla Shop üzerinden satışa çıkacak.

TAŞIMA KAPASİTESİ 35 KG

Yeni denge bisikleti, 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. Hafif magnezyum alaşımlı şasi sayesinde kolay taşınabilen ürün, çocukların büyümesine uyum sağlayacak şekilde beş farklı sele yükseklik ayarı sunuyor. Maksimum taşıma kapasitesi ise yaklaşık 35 kilogram olarak açıklandı.

10.600 TL'ye motorsuz, pedalsız Tesla bisiklet

Tesla'nın yeni ürünü herhangi bir elektrik motoru, pedal veya zincir sistemi içermiyor. Çocuklar, ayaklarıyla yerden güç alarak ilerliyor ve bu sayede denge kurmayı öğreniyor. Bu tür bisikletler, klasik pedallı bisikletlere geçiş öncesinde denge becerisini geliştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılıyor.

Tasarım tarafında ise Tesla'nın otomobillerinden ilham alan keskin çizgiler öne çıkıyor. Gövde üzerinde Tesla logosu ve markaya özgü yazı tipi yer alırken, ürün minimalist ve modern bir görünüme sahip. Bisikletin kurulumu için gerekli ekipmanlar da kutu içeriğine dahil ediliyor.

10.600 TL'ye motorsuz, pedalsız Tesla bisiklet

Tesla, denge bisikletini 225 dolar (Yaklaşık 10.600 TL) fiyat etiketiyle satışa sunacak. Siparişlerin 31 Temmuz'da başlaması, ilk teslimatların ise Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirketin daha önce satışa sunduğu sınırlı sayıdaki yaşam tarzı ürünlerinde olduğu gibi bu modelin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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