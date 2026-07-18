Yozgat'ta hububat hasadının ardından başlayan saman balyalama mesaisinde mevsimlik işçiler yoğun tempoyla çalışıyor. Tarlalarda balya taşıyan işçiler, günlük 6 ila 7 bin lira kazanç elde ederek yaz sezonunda önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Yozgat'ta hububat hasadının tamamlandığı bölgelerde saman balyalama mesaisi başladı. Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin hasat ettiği tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle paketlenerek araçlara yükleniyor.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 7 BİN LİRA!

Sezonluk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden gelen tarım işçileri ise günlük 6 ila 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor. Hasadın ardından başlayan balyalama çalışmalarında, saman balyaları tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor. Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı olan balya taşıma işi, kısa sürede yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Günlük yevmiyeleri 7 bin lira! Hasat sonrası en kazançlı mesai başladı

"GÜNDE BİN TANE TAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya giden Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi.

Günlük yevmiyeleri 7 bin lira! Hasat sonrası en kazançlı mesai başladı

"YAZ TATİLİNDE HARÇLIĞIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Günlük kazancın 6-7 bin liraya ulaştığını söyleyen Sefa Kuzu ise, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" dedi.

Günlük yevmiyeleri 7 bin lira! Hasat sonrası en kazançlı mesai başladı

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