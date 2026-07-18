Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimlerinden Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ocak 2025'te Kutucu için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon euro bonservis ödemişti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtilen Ahmed Kutucu için Süper Lig'den 2 kulübün devrede olduğu öğrenildi.

RİZESPOR VE BAŞAKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray ve futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

36 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Ahmed Kutucu'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Deneyimli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 36 maç oynadı ve 4 gol kaydetti.

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