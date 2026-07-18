A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu açıklandı. Çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak Filenin Sultanları'nın maç tarihi, saati ve 15 kişilik kadrosu voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde normal sezonu başarılı bir performansla tamamlayarak finallere yükselen Filenin Sultanları, gözünü şampiyonluğa çevirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu, final etabında mücadele edecek milli takım kadrosunu açıklarken, çeyrek finalde Kanada ile oynanacak karşılaşmanın detayları da netleşti

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi final etabındaki ilk sınavını Kanada karşısında verecek. Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek finallerde Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final mücadelesi 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de (TSİ) oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

Filenin Sultanları, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. VNL Final Etabı'nda diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ve ABD - Çin şeklinde oluştu. Yarı finaller 25 Temmuz'da oynanırken, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi final etabı kadrosu

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN MİLLETLER LİGİ FİNAL ETABI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 15 kişilik final etabı kadrosu:

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

TÜRKİYE, KANADA'YI ELERSE YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları çeyrek finalde Kanada'yı mağlup etmesi halinde yarı finalde ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçları 25 Temmuz'da oynanacak.

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