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Karabük'te kimliği henüz belirlenemeyen öfkeli bir kadının, elindeki demir çubukla park halindeki bir otomobilin yanına gelerek aracın camlarını defalarca vurup kırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsını alamayarak üç kez aracın başına dönüp camları parçalamaya devam eden ve ardından kayıplara karışan şüpheli kadının yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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