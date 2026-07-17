Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesindeki ilk sınavını takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

2026-2027 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati, oynanacağı stat ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadele televizyon kanallarından şifresiz yayınlanmayacak. Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık programındaki diğer karşılaşmaların yayın hakları da S Sport Plus'ta bulunuyor.

Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçını izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus uygulaması ve platformun internet sitesi üzerinden canlı takip edebilecek. Yayın; akıllı televizyon, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi desteklenen cihazlar üzerinden izlenebiliyor.

Ümraniyespor karşılaşmasının ardından 23-29 Temmuz'da Galatasaray, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminde AC Monza ve Venezia ile de hazırlık maçları oynayacak. Bu mücadelelerin de S Sport Plus ekranlarından yayınlanması planlanıyor.

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