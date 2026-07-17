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Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 9 dosya TBMM'ye sunuldu
Özgür Özel’e ait dosyanın da aralarında bulunduğu toplam 9 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler, görüşülmek üzere Karma Komisyon’a sevk edildi.
Özetle DinleÖzgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 9...
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Gündem 1 dk önce
TBMM Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu ve Karma Komisyona havale edildi.
- Dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
- CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.
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TBMM Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
7 VEKİLİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
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