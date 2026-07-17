Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve bu kararı tanımadığını ilan eden Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana geldi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na elini uzatarak tokalaştığı görüldü.

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Baykal'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verildi. Cenaze törenine ise siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de vardı.

Mutlak butlan kararına karşı gelerek Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özel, saf tutulduğu sırada alana gelerek orada bulunanlarla selamlaştı. Özel'in Kılıçdaroğlu ile de tokalaştığı görüldü.

Siyasileri bir araya getiren cenaze! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İ PAS GEÇMİŞTİ

İki isim daha önce nisan ayında eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya gelmiş; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e selam vermeden geçip gitmesi cenazeye damga vurmuştu.

Siyasileri bir araya getiren cenaze! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı

Haziran ayında ise iki isim mutlak butlan kararı sonrası ilk kez 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde yan yana gelmiş ve Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşmıştı.

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