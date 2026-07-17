Bu hafta sonu uygulanacak sınavlar, adaylar ve vatandaşların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının sınav takviminde yer alan oturumlar nedeniyle okul çevrelerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşte 18-19 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak sınavlar...

18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde ÖSYM ve MEB tarafından farklı sınavlar düzenlenecek. DGS, e-TEP ve Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavları öncesinde adaylar sınav saatleri ve giriş kurallarını araştırmaya başladı.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar yapılacak. 18 Temmuz Cumartesi günü ÖSYM tarafından e-TEP 2026/3 İngilizce Yeterlik Sınavı uygulanırken, aynı gün MEB Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavlarının ilk iki oturumu yapılacak.

19 Temmuz Pazar günü ise ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmek için katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirilecek. Ayrıca Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavlarının üçüncü ve son oturumu da aynı gün uygulanacak.

Bu hafta sonu sınav var mı? 18-19 Temmuz ÖSYM-MEB sınav takvimi

AÖL SINAV TARİHİ VE OTURUM SAATLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te başlayacak.

Üçüncü ve son oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak. Adayların sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Bu hafta sonu sınav var mı? 18-19 Temmuz ÖSYM-MEB sınav takvimi

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişilebiliyor.

DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru yöneltilecek ve sınav için 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Buna göre sınavın saat 12.30'da sona ermesi bekleniyor.

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