Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına kısa bir süre kala gözler oturum bilgilerine çevrildi. Üç oturum halinde yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler, sınavların hangi gün ve saatte yapılacağını, ayrıca sınav giriş belgelerini nasıl alabileceklerini merak ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları öncesinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimi ve duyurularına çevrildi. Sınava girecek adaylar, oturumların tarih ve saatlerine dair son kontrollerini yapıyor. Peki, AÖL sınavları hangi gün yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak ve bitecek?

AÖL SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının;

1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları saat kaçta başlayacak? AÖL 3.dönem sınav saatleri

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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