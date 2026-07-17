AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mahruki’nin, darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirdiği ve bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak toplumda infial uyandırdığı belirtildi.

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı ve kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından, Mahruki hakkında hazırlanan sevk yazısındaki detaylar da ortaya çıktı.

Skandal sözlerin ardından... AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tutuklandı!

EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki’nin şahsi sosyal medya platformu üzerinden FETÖ’nün hain darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşımları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yakalama kararı çıkarılan Mahruki, İstanbul’daki ikametinde emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mahruki, buradaki ifade işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNE TİYATRO DEDİ

Mahkemeye sunulan sevk yazısında, soruşturmanın seyrini değiştiren çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıda, söz konusu paylaşımların yapıldığı hesabın Nasuh Mahruki’ye ait olduğunun kesinleştiği ve Mahruki'nin de ifadesinde bu durumu kabul ettiği belirtildi.

Mahruki ifadesinde suç işleme kastının bulunmadığını savunsa da, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında şu ifadeler öne çıktı:

"Şüphelinin yaptığı paylaşımda Türk milletini hedef aldığı, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini 'tiyatro' olarak tanımladığı görülmüştür. Bu haliyle atılan tweetin eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu ve toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Eleştiri sınırlarını aşan ve toplumsal barışı zedeleyen" ifadeleri nedeniyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Nasuh Mahruki, savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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