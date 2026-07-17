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Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsünün 4 araca ve bir iş yerine çarptığı, 7 kişinin de yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın üzerine doğru savrulan otobüsü son anda fark ederek yaptığı hayati hamleyle ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye yer aldı.

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