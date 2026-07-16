34 yıl boyunca su içemeyen Mustafa Akbıyık'ın yıllardır süren susuzluk sorunu çözüldü. Ancak bu kez de yemek yiyememeye başlayan Akbıyık, dört ayda 47 kilodan 39,5 kiloya düştüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşi tedavinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakımda iki gün komada kalan Akbıyık, uyandıktan sonra su içemediğini fark etti.

Su içtiği anlarda nefesinin daraldığını ve sudan tiksindiğini belirten Akbıyık, tam 34 yıl boyunca sulu yiyeceklerle hayatını sürdürdü.

34 yıldır su içemeyen adam şimdi de yemek yiyemiyor! 4 ayda 39 kiloya düştü

Yıllarca süren tedavi arayışlarına rağmen sonuç alamayan Akbıyık’ın durumu aylar önce haber bültenlerine de taşınmıştı. Talihsiz adam, boya işi yaptığı esnada aşırı susuzluk hissederek yeniden su içmeyi denedi.

34 YIL SONRA SU İÇTİ

SHOW Haber'in haberine göre, denemesinin başarılı olması üzerine Akbıyık, 34 yıl aradan sonra ilk kez yarım şişe suyu tek seferde içti.

Su içmeye başlamasıyla birlikte kronik baş ağrılarının da son bulduğunu ifade eden Akbıyık'ın bu sevinci ise çok kısa sürdü.

34 yıldır su içemeyen adam şimdi de yemek yiyemiyor! 4 ayda 39 kiloya düştü

ŞİMDİ DE YEMEK YİYEMİYOR

Vücudunun su kabul etmeye başlamasının ardından bu kez beslenme yetisini tamamen kaybettiğini iddia eden Akbıyık, yiyeceklerden tiksinmeye başladı. Hiç açlık hissetmediğini, bir tas çorba dahi içemediğini belirten Akbıyık, sadece gıda takviyeleriyle beslenebildiğini öne sürdü.

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34 yıldır su içemeyen adam şimdi de yemek yiyemiyor! 4 ayda 39 kiloya düştü

Bu süreçte hızla kilo kaybeden Akbıyık, dört ay gibi kısa bir sürede 47 kilodan 39,5 kiloya kadar gerilediğini açıklayarak, sağlığına tamamen kavuşabilmek için tıp dünyasından yardım beklediğini ifade etti.

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