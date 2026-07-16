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Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Oyuncu Levent Üzümcü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Özetle DinleOyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
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Gündem az önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı ve hakkında gözaltı kararı verdi.
- Üzümcü hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
- "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edildi.
- Hakkında gözaltı kararı verildi.
- 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Üzümcü'nün 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
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