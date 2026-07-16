Amerikalılar Trump’ın politikalarından tamamen ümidi kesti. Son ankete göre, Trump’a olan genel destek ancak başkanlığı kaybettiği dönemdeki dip seviyeleri görebildi. Hayat pahalılığı ve İran krizinin gölgesinde eriyen Cumhuriyetçi Parti tabanı, kasım ayındaki Kongre çoğunluğunu da tamamen riske atmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde dış politikadan ekonomiye kadar attığı adımlarla tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle İran politikası ve hayat pahalılığına ilişkin eleştiriler artarken, kamuoyu yoklamaları da Trump'ın seçmen desteğinde dikkat çeken bir gerilemeye işaret ediyor.

Washington Post-Ipsos anketine göre, Amerikalıların Trump'ın politikalarını genel olarak olumsuz değerlendirdiği ve Başkan'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi.

AMERİKALILARIN UMUDU YOK

Ankete ilişkin raporda, "Amerikalılar Başkan Donald Trump'ın önemli konulardaki performansını genel olarak olumsuz değerlendiriyor, yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirtiyor ve yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda karamsar" ifadelerine yer verildi.

En karanlık günlerine geri döndü: Trump için yolun sonu mu görünüyor?

KONGREDE ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEBİLİR

Raporda, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti tabanındaki desteğinde de azalma görüldüğü, bunun partinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu koruma umutlarını tehlikeye atabileceği değerlendirildi.

En karanlık günlerine geri döndü: Trump için yolun sonu mu görünüyor?

Ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken, yüzde 29'u İran politikasını destekledi.

En karanlık günlerine geri döndü: Trump için yolun sonu mu görünüyor?

Trump'a genel destek oranı yüzde 37 olarak ölçülürken, kayıtlı seçmenler arasında bu oran yüzde 40'a ulaştı.

Anket sonuçları, Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre Binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti.

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