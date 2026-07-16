İran Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ABD'nin ülkenin enerji altyapısını hedef alması halinde bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen çökeceği uyarısında bulundu. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji tesisleri, elektrik santralleri ve köprülerini hedef alabileceklerine yönelik sözlerinin ardından geldi.

Orta Doğu'da aylardır devam eden savaş, enerji güvenliği üzerinden bölgesel tehdide neden olmayı da sürdürüyor.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda, bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtti.

Muhbir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

YOK OLUŞA GİDEN TEK YÖNLÜ BİLET

Ahvaz ve İranşehr'de yaşanan son saldırıların, Minab'daki okul saldırısıyla başlayan sürecin devamı olduğunu belirten Muhbir "Amaç, sahadaki yenilgi ve aşağılanmayı telafi etmek için en savunmasız ve masum sivilleri hedef almaktır" ifadelerini kullandı.

İran bölgenin en hassas noktasını işaret etti! Yok oluşa giden tek yönlü bilet

İranlı yetkili, ülkenin altyapısına saldırmak ve zarar vermenin, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna neden olacağı uyarısında bulundu.

İran bölgenin en hassas noktasını işaret etti! Yok oluşa giden tek yönlü bilet

Muhbir, "İran'ın güvenliğine saldırmak ve altyapısına zarar vermek, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna giden tek yönlü bir bilet anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

İran bölgenin en hassas noktasını işaret etti! Yok oluşa giden tek yönlü bilet

TRUMP: ENERJİ HEDEFLERİNİ EN SON VURACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" demişti.

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