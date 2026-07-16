NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, İstanbul'daki balık ekmek deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Uskumru sandviçten övgüyle bahseden Koizumi, Türk halkının misafirperverliğinin kendisini etkilediğini söyledi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, resmi temaslarının ardından İstanbul'un simge lezzetlerinden biri olan balık ekmeği tattı. Deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Koizumi, hem yemeğe hem de gördüğü ilgiye övgü dolu ifadeler kullandı.

X hesabından videolu paylaşım yapan Koizumi, Türkiye'de yoğun geçen dört günlük programı sırasında İstanbul'da Türk mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden biri olan uskumru sandviçini deneme fırsatı bulduğunu belirtti.

"TÜRK HALKININ SICAKLIĞINI HİSSETTİM"

İstanbul sahilindeki balık ekmek teknesine uğradığını anlatan Japon Bakan, ziyaretinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Koizumi, "Türk halkının sıcaklığını gerçekten hissettiğim bir an yaşadım" ifadelerini kullanırken, videoda da balık ekmek deneyimini adım adım paylaştı.

Japon Bakan, 11 Temmuz'da bu görseli sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BOL SOĞANLI SİPARİŞ VERDİ

Türkiye'de yaklaşık bir yıldır görev yapan Japonya Savunma Bakanlığı Ataşesi Albay Saito'nun tavsiyesiyle balık ekmek yemeye gittiğini belirten Koizumi, İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde bir işletmeden bol soğanlı yarım balık sandviç sipariş etti.

Sandviçteki balık miktarını "inanılmaz" olarak nitelendiren Koizumi, işletme çalışanları ve çevredeki vatandaşların kendisini samimi şekilde karşıladığını dile getirdi.

Paylaşımının sonunda Türk yemek kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğu için memnuniyetini dile getiren Japon Bakan, kendisine rehberlik eden Albay Saito'ya da teşekkür etti.

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