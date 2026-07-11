Ankara'deki NATO Zirvesi'nde ambalajlı bardak suyunu muma benzeterek sosyal medyada viral olan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, zirve yorgunluğunu atmak için gittiği İstanbul'da balık ekmek kuyruğuna girerek renkli paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Ankara'daki NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, zirve yorgunluğunu İstanbul'da attı. Sosyal medya hesaplarını influencer gibi kullanan Japon Bakan, İstanbul turlarından peş peşe renkli paylaşımlar yaptı.

Japon Savunma Bakanı İstanbul'da influencer oldu: NATO Zirvesi'nden sonra Eminönü turu

Bakan Şinciro, elinde Türk kahvesiyle yaptığı ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk kahvesi @ İstanbul. Bize rehberlik eden Savunma Bakanlığı Temsilcisi Bay Saito sayesinde, çeşitli ülkelerin bakanlarıyla yapılan yoğun görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasının verdiği rahatlamayı Savunma Bakanlığı ekibiyle paylaşmak üzere, adeta bir kutlama havasında bir an yaşadık."

Japon Savunma Bakanı İstanbul'da influencer oldu: NATO Zirvesi'nden sonra Eminönü turu

BALIK EKMEK KUYRUĞUNA GİRDİ: MUTFAĞI GEZDİ

Japon Savunma Bakanı Şinciro, İstanbul'un simge lezzetlerinden meşhur uskumru sandviçini denemek için tarihi bir esnaf lokantasına gitti. Lokantanın mutfağına girerek aşçılarla fotoğraf çektiren ve bu anları takipçileriyle paylaşan Şinciro, o anları şöyle aktardı:

"İşte İstanbul’da Savunma Bakanlığı ekibiyle bir kutlama yemeğinde yediğimiz meşhur uskumru sandviçi. Üçüncü nesil işletmecisi, gururla “Burası dedemin zamanından beri faaliyet gösteriyor. Geldiğiniz için teşekkürler!” diyerek bizi mutfağa gezdirdi. İlk kez yediğim uskumru sandviçi çok lezzetliydi. Tesadüfen dükkânda karşılaştığım iki Japon turistle sohbet edebilmiş olmam da güzel bir anı oldu."

Japon Savunma Bakanı İstanbul'da influencer oldu: NATO Zirvesi'nden sonra Eminönü turu

DAHA ÖNCE DE PLASTİK BARDAK SUYU MUM SANMIŞTI

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, İstanbul paylaşımlarından hemen önce Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında da Türk kültürüne ait bir detayla gündem oldu. Kendisine ikram edilen, Türkiye'de oldukça yaygın kullanılan üstü folyo kaplı ambalajlı "bardak suyu" gören Japon Bakan, şaşkınlığını gizleyememişti.

Japon Savunma Bakanı İstanbul'da influencer oldu: NATO Zirvesi'nden sonra Eminönü turu

Plastik bardak suyu hayatında ilk kez gördüğünü itiraf eden Bakan Şinciro, sosyal medya hesabından şu esprili paylaşımı yaparak tüm Türkiye'de viral oldu:

"Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum."

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