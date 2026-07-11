Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe eski başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Saran ve Cebeci'nin 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki defa gözaltına alınmıştı. İkinci gözaltına alındığı gün tutuklanan Cebeci, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla ifade vermişti.

4 ayını cezaevinde geçiren Cebeci sonrasında tahliye edildi. İş adamı olan ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran ise gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde "Kanarya" kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı ifade edildi. İlk aşamada Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın ilerleyen kısımlarında Cebeci'nin telefonunda Sadettin Saran ile yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı, temini ile kenevir ekimine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

CEBECİ'DEN DİKKAT ÇEKEN DİJİTAL VERİLER

Cebeci'nin cep telefonundan "THC içerikli elektronik sigara", "Elf THC Strawberry Mango Haze" gibi ürünleri araştırdığı tespit edildi. Ayrıca telefonda İngilizceden çevrilmiş "Aslında Miami'yi ve THC içmeyi çok özledim" ifadesinin de kayıtlı olduğu belirtildi. Bu dijital veriler ışığında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin önemli emare oluşturduğunu bildirildi.

Ela Rümeysa Cebeci

"BEN ESCOBAR MIYIM?"

İddianamede Saran ve Cebeci arasındaki WhatsApp konuşmaları da geniş yer tuttu. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğu belirtildi. Dosyaya giren yazışmalarda Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "Öyle yok bende" karşılığını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada Cebeci'nin "E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için" dediği, ardından "Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım" ifadelerini kullandığı yer aldı.

CEBECİ'DEN UYUŞTURUCU MADDE TALEBİ

Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın "Çok içtik", Cebeci'nin ise "Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Savcılık ayrıca Cebeci'nin üçüncü kişilerle yaptığı yazışmalarda "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek uyuşturucu madde talebinde bulunduğunu da iddianameye ekledi.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Rapora göre Cebeci ve Saran'ın kokain sonuçları pozitifti. İddianamede, özellikle saç analizlerinin geçmiş dönemdeki kullanımı ortaya koyduğunu, raporların şüphelilerin savunmalarıyla çeliştiğini değerlendirmesi yer aldı.

CEBECİ: MIAMI'DE KULLANDIM

Savcılık ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci, ilk defa 2021 yılında Miami'de erkek arkadaşıyla birlikte yasal olarak satılan esrar kullandığını söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra aynı maddeyi yurt dışından gelen arkadaşlarından temin etmeye çalıştığını belirten Cebeci, Miami'ye yaklaşık 5-6 defa gittiğini, son olarak ise 2025 yılının Temmuz ayında Barselona'da esrar kullandığını kabul etti. Kokain kullandığı yönündeki suçlamaları ise reddeden Cebeci, telefonundaki "Ben Escobar mıyım?" şeklindeki mesajların birlikte izledikleri Pablo Escobar filmi ve dizisinden yapılan göndermeler olduğunu, tüm konuşmaların mizah amaçlı gerçekleştiğini savundu.

Sadettin Saran

SARAN: FİLM REPLİKLERİYDİ

Sadettin Saran da savcılıkta verdiği ifadede yazışmaların yaklaşık 17-18 ay önce yapılan esprili konuşmalar olduğunu iddia etti. "Çok içtik" ifadesiyle Hırvatistan'dan getirilen özel bir şarabı kastettiğini söyleyen Saran, "Bahçeden topla getir" sözlerinin de birlikte izledikleri filmde geçen repliklerden kaynaklandığını öne sürdü. Saç örneğinde kokain çıkmasını ise geçmişte geçirdiği kanser tedavisi, kullandığı ilaçlar, ağır spor faaliyetleri ve lokal anesteziye bağlayan Saran, hayatı boyunca kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini ve kokain kullanmadığını ileri sürdü.

MİZAH VE FİLM SAVUNMASI KARŞILIK BULMADI

Savcılık, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin birbirlerine uyuşturucu madde sağladıklarının anlaşıldığını belirtti. İddianamede yazışmaların yalnızca mizah veya film replikleri olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İŞTE İKİLİ HAKKINDA İSTENEN CEZA

Savcılık, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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