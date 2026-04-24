Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir süredir tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni gelişme yaşandı. Hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilen Cebeci, cezaevinden tahliye edildi.

Cebeci, geçtiğimiz Aralık ayında savcılığa ek ifade vermişti. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen ünlü spiker, kullanıcı olduğunu kabul ederken uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddetmişti.

"SATICI DEĞİL KULLANICIYIM"

İfadesinde, kanındaki bulguları ve WhatsApp yazışmalarındaki delilleri geçmişte uyuşturucu kullanmış olmasına bağlayan Cebeci, asla kokain ya da kimyasal madde kullanmadığını savunmuştu.

Kendi rızasıyla ve devletine güvenerek bildiklerini anlatmak istediğini belirten Cebeci, uyuşturucu satıcısı değil sadece kullanıcı olduğunu yinelemişti.

