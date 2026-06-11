Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi.

ANLAŞMA TAMAM

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, ilk transferini yapıyor. Madrid ekibinin, sarı kırmızılı kulübün listesinde olan Bernardo Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Portekizli yıldız için Barcelona ve Atletico Madrid'in de devreye girdiği ancak eflatun beyazlıların transferi bitirdiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde Mourinho darbesi: 2 yıllık anlaşma!

CITY İLE 9 SEZONDA 16 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 40 milyon Euro bedelle Manchester City'e transfer olan Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Premier League, 3 İngiltere Kupası ve 5 kez de İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonu ise 53 maçta 3 gol ve 5 asistle tamamladı.

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