Galatasaray’a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'de süper bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da hayal kırıklığına uğratan Yusuf Demir, transfer olduğu Rapid Wien'de bu sezonki ilk resmi maçında harika bir performans sergiledi.

İKİ GOLE KATKI YAPTI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi elemesinde Santa Coloma’yı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçta bir gol, bir asistle oynadı ve ülke basınından büyük övgü aldı.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'ın 2022 sezonunda 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, takımda geçirdiği 4 sezonda bekleneni verememesinin ardından şubat ayında takımdan ayrılmıştı. Rapid Wien'e geri dönen genç futbolcu, Avusturya ekibiyle 2 yıl sözleşme imzalamıştı.

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